Preço de Netvrk hoje

O preço ao vivo de Netvrk (NETVR) hoje é $ 0.0014769, com uma variação de 5.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NETVR para USD é de $ 0.0014769 por NETVR.

Netvrk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 147,690, com um fornecimento em circulação de 100.00M NETVR. Nas últimas 24 horas, NETVR foi negociado entre $ 0.00139984 (mínimo) e $ 0.00147701 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.33, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NETVR movimentou-se -- na última hora e +9.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 401.79.

Informações de mercado de Netvrk (NETVR)

Capitalização de mercado $ 147.69K$ 147.69K $ 147.69K Volume (24h) $ 401.79$ 401.79 $ 401.79 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 147.69K$ 147.69K $ 147.69K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Netvrk é $ 147.69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 401.79. A oferta em circulação de NETVR é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 147.69K.