Preço de MPP32 hoje

O preço ao vivo de MPP32 (M32) hoje é $ 0, com uma variação de 12.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de M32 para USD é de $ 0 por M32.

MPP32 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 178,843, com um fornecimento em circulação de 999.97M M32. Nas últimas 24 horas, M32 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00108835, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, M32 movimentou-se -0.24% na última hora e -20.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.99K.

Informações de mercado de MPP32 (M32)

Capitalização de mercado $ 178.84K$ 178.84K $ 178.84K Volume (24h) $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 178.84K$ 178.84K $ 178.84K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,973,043.89012 999,973,043.89012 999,973,043.89012

A capitalização de mercado atual de MPP32 é $ 178.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.99K. A oferta em circulação de M32 é 999.97M, com um fornecimento total de 999973043.89012. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 178.84K.