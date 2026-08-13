Preço de Moonchain hoje

O preço ao vivo de Moonchain (MCH) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MCH para USD é de $ 0 por MCH.

Moonchain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,614, com um fornecimento em circulação de 241.60M MCH. Nas últimas 24 horas, MCH foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.052763, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MCH movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.65.

Informações de mercado de Moonchain (MCH)

Capitalização de mercado $ 40.61K$ 40.61K $ 40.61K Volume (24h) $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 168.10K$ 168.10K $ 168.10K Fornecimento Circulante 241.60M 241.60M 241.60M Fornecimento total 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

A capitalização de mercado atual de Moonchain é $ 40.61K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.65. A oferta em circulação de MCH é 241.60M, com um fornecimento total de 999999999.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 168.10K.