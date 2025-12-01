Preço de Mooncat hoje

O preço ao vivo de Mooncat (MOONCAT) hoje é --, com uma variação de 1.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOONCAT para USD é de -- por MOONCAT.

Mooncat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 409,707, com um fornecimento em circulação de 999.89M MOONCAT. Nas últimas 24 horas, MOONCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00888346, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOONCAT movimentou-se -1.35% na última hora e -17.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mooncat (MOONCAT)

Capitalização de mercado $ 409.71K$ 409.71K $ 409.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 409.71K$ 409.71K $ 409.71K Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,892,214.217434 999,892,214.217434 999,892,214.217434

A capitalização de mercado atual de Mooncat é $ 409.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOONCAT é 999.89M, com um fornecimento total de 999892214.217434. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 409.71K.