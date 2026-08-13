Preço de Mirror Protocol hoje

O preço ao vivo de Mirror Protocol (MIR) hoje é $ 0.00283656, com uma variação de 8.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIR para USD é de $ 0.00283656 por MIR.

Mirror Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 220,521, com um fornecimento em circulação de 77.74M MIR. Nas últimas 24 horas, MIR foi negociado entre $ 0.00276786 (mínimo) e $ 0.00313509 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 12.9, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00228196.

No desempenho de curto prazo, MIR movimentou-se +0.21% na última hora e +3.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 776.72.

Informações de mercado de Mirror Protocol (MIR)

Capitalização de mercado $ 220.52K$ 220.52K $ 220.52K Volume (24h) $ 776.72$ 776.72 $ 776.72 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Fornecimento Circulante 77.74M 77.74M 77.74M Fornecimento total 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

A capitalização de mercado atual de Mirror Protocol é $ 220.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 776.72. A oferta em circulação de MIR é 77.74M, com um fornecimento total de 370575000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.05M.