Esta categoria acompanha criptomoedas que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) alegou serem valores mobiliários não registrados em processos judiciais oficiais. Esses tokens estão sujeitos a intensa fiscalização regulatória, o que pode gerar incerteza quanto ao seu status legal e à liquidez de mercado. Acompanhar esse setor ajuda os investidores a monitorar riscos regulatórios e o cenário jurídico em evolução dos ativos digitais.
A inclusão de ativos digitais no setor Alleged SEC Securities, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.