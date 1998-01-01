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Principais tokens considerados valores mobiliários pela SEC por capitalização de mercado

Esta categoria acompanha criptomoedas que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) alegou serem valores mobiliários não registrados em processos judiciais oficiais. Esses tokens estão sujeitos a intensa fiscalização regulatória, o que pode gerar incerteza quanto ao seu status legal e à liquidez de mercado. Acompanhar esse setor ajuda os investidores a monitorar riscos regulatórios e o cenário jurídico em evolução dos ativos digitais.

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Binance Coin
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BNB
$ 612,47
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GRAM
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4
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Internet Computer
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ICP
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COSMOS
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ATOM
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FIL
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NEXO
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9
DASH
DASH
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BitTorrent
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BTT
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Axie Infinity
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Chiliz
Chiliz
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13
Decentraland
Decentraland
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14
$ 0,03874
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-3,30%
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15
FTX Token
FTX Token
FTT
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FLOW
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XYO
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18
Amp
Amp
AMP
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COTI
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COTI
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-2,35%
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20
Terra
Terra
LUNA
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TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
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Powerledger
Powerledger
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23
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OmiseGo
OMG
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24
LCX
LCX
LCX
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25
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
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--
+0,14%
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26
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
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27
SALT
SALT
SALT
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$ 6,86K
28
Kromatika
Kromatika
KROM
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$ 27,36
29
SafeMoon
SafeMoon
SFM
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Rari Governance
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RGT
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Mirror Protocol
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Rally
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DFX Finance
DFX Finance
DFX
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$ 0,96

Perguntas frequentes

O que representa a categoria cripto "Alleged SEC Securities"?
A categoria "Alleged SEC Securities" acompanha criptomoedas específicas que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) classificou explicitamente como contratos de investimento não registrados em processos judiciais oficiais.
Como um processo da Securities and Exchange Commission (SEC) impacta o preço de um token?
Um processo da Securities and Exchange Commission (SEC) introduz uma incerteza regulatória massiva, levando frequentemente as principais plataformas de negociação baseadas nos EUA a deslistar o token alvo, o que inevitavelmente causa quedas severas de preço no curto prazo.
Os ativos digitais na categoria "Alleged SEC Securities" ainda podem ser negociados globalmente?
Sim. Embora fortemente restritos dentro dos Estados Unidos, os ativos digitais na categoria "Alleged SEC Securities" continuam amplamente acessíveis e ativamente negociados em exchanges internacionais de criptomoedas e em plataformas descentralizadas globais.
Quais são os riscos regulatórios de longo prazo para os tokens da categoria "Alleged SEC Securities"?
Se um tribunal federal classificar oficialmente esses tokens como valores mobiliários, as equipes fundadoras enfrentam multas financeiras massivas, e as redes futuras de negociação dos tokens serão severamente restritas pelas leis tradicionais de conformidade financeira.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Alleged SEC Securities, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.