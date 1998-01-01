Esta categoria acompanha criptomoedas que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) alegou serem valores mobiliários não registrados em processos judiciais oficiais. Esses tokens estão sujeitos a intensa fiscalização regulatória, o que pode gerar incerteza quanto ao seu status legal e à liquidez de mercado. Acompanhar esse setor ajuda os investidores a monitorar riscos regulatórios e o cenário jurídico em evolução dos ativos digitais.

Se um tribunal federal classificar oficialmente esses tokens como valores mobiliários, as equipes fundadoras enfrentam multas financeiras massivas, e as redes futuras de negociação dos tokens serão severamente restritas pelas leis tradicionais de conformidade financeira.

Sim. Embora fortemente restritos dentro dos Estados Unidos, os ativos digitais na categoria "Alleged SEC Securities" continuam amplamente acessíveis e ativamente negociados em exchanges internacionais de criptomoedas e em plataformas descentralizadas globais.

Um processo da Securities and Exchange Commission (SEC) introduz uma incerteza regulatória massiva, levando frequentemente as principais plataformas de negociação baseadas nos EUA a deslistar o token alvo, o que inevitavelmente causa quedas severas de preço no curto prazo.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Alleged SEC Securities, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.