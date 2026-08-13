Preço de MIO hoje

O preço ao vivo de MIO (MIO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIO para USD é de $ 0 por MIO.

MIO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,571, com um fornecimento em circulação de 1.00B MIO. Nas últimas 24 horas, MIO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00158365, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIO movimentou-se -- na última hora e -0.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MIO (MIO)

Capitalização de mercado $ 78.57K$ 78.57K $ 78.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.57K$ 78.57K $ 78.57K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MIO é $ 78.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 78.57K.