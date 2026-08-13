Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
O preço ao vivo de Midnight hoje é 0.01737 BRL. A capitalização de mercado de NIGHT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NIGHT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Midnight hoje é 0.01737 BRL. A capitalização de mercado de NIGHT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NIGHT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre NIGHT

Informações sobre preços de NIGHT

O que é NIGHT

Site oficial do NIGHT

Tokenomics de NIGHT

Previsão de preço de NIGHT

Histórico de preço de NIGHT

Guia de compra de NIGHT

Conversor de NIGHT para moeda Fiat

Spot NIGHT

Futuros USDT-M de NIGHT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Midnight

Cotação Midnight (NIGHT)

Preço em tempo real de 1 NIGHT para BRL

R$0.0900984
R$0.0900984R$0.0900984
+0.28%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Midnight (NIGHT)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:40:26 (UTC+8)

Preço de Midnight hoje

O preço ao vivo de Midnight (NIGHT) hoje é R$ 0.01737, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NIGHT para BRL é de R$ 0.01737 por NIGHT.

Midnight ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NIGHT. Nas últimas 24 horas, NIGHT foi negociado entre R$ 0.01708 (mínimo) e R$ 0.01804 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NIGHT movimentou-se -0.35% na última hora e -5.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 66.07K.

Informações de mercado de Midnight (NIGHT)

--
----

R$ 66.07K
R$ 66.07KR$ 66.07K

R$ 416.88M
R$ 416.88MR$ 416.88M

--
----

24,000,000,000
24,000,000,000 24,000,000,000

ADA

A capitalização de mercado atual de Midnight é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 66.07K. A oferta em circulação de NIGHT é --, com um fornecimento total de 24000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 416.88M.

Histórico de preço de Midnight BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.01708
R$ 0.01708R$ 0.01708
Mínimo 24h
R$ 0.01804
R$ 0.01804R$ 0.01804
Máximo 24h

R$ 0.01708
R$ 0.01708R$ 0.01708

R$ 0.01804
R$ 0.01804R$ 0.01804

--
----

--
----

-0.35%

+0.28%

-5.55%

-5.55%

Histórico de preços de Midnight (NIGHT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Midnight para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0002516+0.28%
30 diasR$ -0.01198-40.82%
60 diasR$ -0.0148-46.01%
90 diasR$ -0.01577-47.59%
Variação de preço de Midnight hoje

Hoje, NIGHT registrou uma variação de R$ +0.0002516 (+0.28%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Midnight

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.01198 (-40.82%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Midnight

Expandindo a visualização para 60 dias, NIGHT teve uma variação de R$ -0.0148 (-46.01%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Midnight

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.01577 (-47.59%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Midnight (NIGHT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Midnight.

Análise para Midnight

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Midnight. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Midnight hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de NIGHT: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

NIGHT_USDT está operando no período de 4 horas a 0,01793, posicionado entre o pivô S1 em 0,01785 e o centro do canal em 0,01815. O preço encontra-se abaixo do ponto pivot, apresentando uma estrutura de oscilação dentro de um intervalo. Todo o conjunto de médias móveis emite sinais de compra, enquanto o MACD registra uma divergência em relação ao cruzamento negativo. Essa desalinhamento entre os indicadores indica que o mercado atual carece de um consenso claro sobre a direção predominante. A dinâmica de curto prazo mostra uma certa dispersão: tanto as médias móveis simples (MA) quanto as exponenciais (EMA) apontam para compras, sugerindo uma tendência de alta no curto prazo. Por outro lado, o MACD confirma a presença de pressão baixista, enquanto o RSI permanece em zona neutra. Os indicadores rápidos e lentos estão funcionando de forma descolada, com a volatilidade mantida em níveis baixos. Já os valores do KDJ e do StochRSI não fornecem orientações claras quanto à direção, sendo necessário analisar o comportamento dos preços para tomar decisões. Quanto às áreas de suporte e resistência, o suporte imediato encontra-se em 0,01785, distante apenas 0,00008 do preço atual. Um nível secundário de suporte está localizado em 0,01766, a 0,00027 do preço atual. Já a resistência mais próxima fica em 0,01815, a 0,00022 do preço atual, enquanto a resistência mais distante está em 0,01834, a 0,00041 do preço atual. Os traders devem ficar atentos ao desdobramento da cotação dentro da faixa entre 0,01785 e 0,01815.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Midnight?

Os preços da meia-noite (NOITE) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais das criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Progresso no desenvolvimento e atualizações técnicas
4. Anúncios de parcerias e adoção
5. Notícias regulatórias que afetam as moedas de privacidade
6. Movimentações nos preços do Bitcoin e dos principais altcoins
7. Engajamento da comunidade e repercussão nas redes sociais
8. Listagens e delistagens em exchanges
9. Tokenomics e dinâmica de oferta
10. Cenário competitivo no espaço de blockchains focados em privacidade

Por que as pessoas querem saber o preço de Midnight hoje?

As pessoas querem saber o preço de Midnight (NIGHT) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, programar ordens de compra/venda, analisar tendências do mercado e gerenciar o risco de investimento. Os dados de preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar a volatilidade e as oportunidades do mercado.

Previsão de preço para Midnight

Previsão de preço de Midnight (NIGHT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NIGHT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Midnight (NIGHT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Midnight pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Midnight pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de NIGHT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Midnight.

Como comprar e investir em Midnight em Brasil

Pronto para começar com Midnight? Comprar NIGHT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Midnight. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Midnight (NIGHT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Midnight será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Midnight(NIGHT)

O que você pode fazer com Midnight

Possuir Midnight permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Midnight (NIGHT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Midnight (NIGHT)

Midnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

Recurso Midnight

Para uma compreensão mais aprofundada de Midnight, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Midnight
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Midnight

Última atualização da página: 2026-08-13 06:40:26 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Midnight (NIGHT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Midnight

NIGHTUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em NIGHT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de NIGHTUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Midnight (NIGHT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Midnight.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NIGHT/USDT
R$0.0900984
R$0.0900984R$0.0900984
+0.23%
3.77M (USDT)
NIGHT/USDC
R$0.0899946
R$0.0899946R$0.0899946
+0.34%
3.15M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.111585
R$0.111585R$0.111585

+7.50%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1129344
R$0.1129344R$0.1129344

+444.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.246119
R$1.246119R$1.246119

-1.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7161773
R$1.7161773R$1.7161773

+1.25%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0519519
R$0.0519519R$0.0519519

+3.40%

Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

aPriori

APR

R$2.7692283
R$2.7692283R$2.7692283

+23.68%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0234069
R$0.0234069R$0.0234069

+25.27%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.37602989
R$1.37602989R$1.37602989

+21.00%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00620205
R$0.00620205R$0.00620205

+19.50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.70512
R$12.70512R$12.70512

+22.40%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de NIGHT para BRL

Montante

NIGHT
NIGHT
BRL
BRL

1 NIGHT = 0.0901503 BRL