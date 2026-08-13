Preço de Midnight hoje

O preço ao vivo de Midnight (NIGHT) hoje é R$ 0.01737, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NIGHT para BRL é de R$ 0.01737 por NIGHT.

Midnight ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NIGHT. Nas últimas 24 horas, NIGHT foi negociado entre R$ 0.01708 (mínimo) e R$ 0.01804 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NIGHT movimentou-se -0.35% na última hora e -5.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 66.07K.

Informações de mercado de Midnight (NIGHT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 66.07KR$ 66.07K R$ 66.07K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 416.88MR$ 416.88M R$ 416.88M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 24,000,000,000 24,000,000,000 24,000,000,000 Blockchain pública ADA

A capitalização de mercado atual de Midnight é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 66.07K. A oferta em circulação de NIGHT é --, com um fornecimento total de 24000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 416.88M.