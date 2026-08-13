Preço de MESA hoje

O preço ao vivo de MESA (MESA) hoje é $ 0, com uma variação de 5.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MESA para USD é de $ 0 por MESA.

MESA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 114,993, com um fornecimento em circulação de 998.73M MESA. Nas últimas 24 horas, MESA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MESA movimentou-se +0.46% na última hora e -3.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.54K.

Informações de mercado de MESA (MESA)

Capitalização de mercado $ 114.99K$ 114.99K $ 114.99K Volume (24h) $ 2.54K$ 2.54K $ 2.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.99K$ 114.99K $ 114.99K Fornecimento Circulante 998.73M 998.73M 998.73M Fornecimento total 998,730,532.049664 998,730,532.049664 998,730,532.049664

A capitalização de mercado atual de MESA é $ 114.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.54K. A oferta em circulação de MESA é 998.73M, com um fornecimento total de 998730532.049664. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 114.99K.