Preço de Meka hoje

O preço ao vivo de Meka (MEKA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEKA para USD é de $ 0 por MEKA.

Meka ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,402.28, com um fornecimento em circulação de 1.00B MEKA. Nas últimas 24 horas, MEKA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEKA movimentou-se -- na última hora e -10.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Meka (MEKA)

Capitalização de mercado $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Meka é $ 17.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEKA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.40K.