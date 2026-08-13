Em que rede blockchain Luminous opera?

Luminous opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de LUM?

O token está cotado a R$1.09816534722348888000, registrando uma variação de preço de -0.20% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Luminous pertence?

Luminous se enquadra na categoria Meme,Base Ecosystem,AI Meme,Base Meme,Clanker Ecosystem,Base Native. Essa classificação ajuda os investidores a comparar LUM com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Luminous?

Sua capitalização de mercado é de R$1098175.37219402304000, colocando o ativo na posição #4619. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de LUM estão atualmente em circulação?

Há 1000000.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Luminous hoje?

Nos últimos dias, LUM gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Luminous flutuou entre R$1.09440097078791180000 e R$1.13676148378000488000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.