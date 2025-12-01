Preço de Liquidy hoje

O preço ao vivo de Liquidy (LQDY) hoje é $ 0.080876, com uma variação de 1.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LQDY para USD é de $ 0.080876 por LQDY.

Liquidy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 529,781, com um fornecimento em circulação de 6.55M LQDY. Nas últimas 24 horas, LQDY foi negociado entre $ 0.080938 (mínimo) e $ 0.082125 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.167274, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.075791.

No desempenho de curto prazo, LQDY movimentou-se -0.42% na última hora e +0.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Liquidy (LQDY)

Capitalização de mercado $ 529.78K$ 529.78K $ 529.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.09M$ 8.09M $ 8.09M Fornecimento Circulante 6.55M 6.55M 6.55M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

