Preço de KLEVA hoje

O preço ao vivo de KLEVA (KLEVA) hoje é $ 0.00723793, com uma variação de 1.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KLEVA para USD é de $ 0.00723793 por KLEVA.

KLEVA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 498,835, com um fornecimento em circulação de 68.92M KLEVA. Nas últimas 24 horas, KLEVA foi negociado entre $ 0.0070821 (mínimo) e $ 0.00738676 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.504636, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00489711.

No desempenho de curto prazo, KLEVA movimentou-se 0.00% na última hora e -4.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.09.

Informações de mercado de KLEVA (KLEVA)

Capitalização de mercado $ 498.84K$ 498.84K $ 498.84K Volume (24h) $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 655.75K$ 655.75K $ 655.75K Fornecimento Circulante 68.92M 68.92M 68.92M Fornecimento total 68,919,558.48180267 68,919,558.48180267 68,919,558.48180267

A capitalização de mercado atual de KLEVA é $ 498.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.09. A oferta em circulação de KLEVA é 68.92M, com um fornecimento total de 68919558.48180267. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 655.75K.