Preço de JunoCash hoje

O preço ao vivo de JunoCash (JUNO) hoje é $ 0.054302, com uma variação de 3.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JUNO para USD é de $ 0.054302 por JUNO.

JunoCash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 106,144, com um fornecimento em circulação de 1.95M JUNO. Nas últimas 24 horas, JUNO foi negociado entre $ 0.052345 (mínimo) e $ 0.059472 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.389901, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.05221.

No desempenho de curto prazo, JUNO movimentou-se +0.17% na última hora e -20.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.41K.

Informações de mercado de JunoCash (JUNO)

Capitalização de mercado $ 106.14K$ 106.14K $ 106.14K Volume (24h) $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 166.87K$ 166.87K $ 166.87K Fornecimento Circulante 1.95M 1.95M 1.95M Fornecimento total 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

A capitalização de mercado atual de JunoCash é $ 106.14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.41K. A oferta em circulação de JUNO é 1.95M, com um fornecimento total de 1954681.24990004. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 166.87K.