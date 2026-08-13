Preço de JADE Protocol hoje

O preço ao vivo de JADE Protocol (JADE) hoje é $ 0.056158, com uma variação de 1.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JADE para USD é de $ 0.056158 por JADE.

JADE Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,180.35, com um fornecimento em circulação de 341.66K JADE. Nas últimas 24 horas, JADE foi negociado entre $ 0.055667 (mínimo) e $ 0.057359 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.397623, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.051692.

No desempenho de curto prazo, JADE movimentou-se -1.66% na última hora e -24.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 333.48.

Informações de mercado de JADE Protocol (JADE)

Capitalização de mercado $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Volume (24h) $ 333.48$ 333.48 $ 333.48 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.06K$ 23.06K $ 23.06K Fornecimento Circulante 341.66K 341.66K 341.66K Fornecimento total 410,852.017011028 410,852.017011028 410,852.017011028

A capitalização de mercado atual de JADE Protocol é $ 19.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 333.48. A oferta em circulação de JADE é 341.66K, com um fornecimento total de 410852.017011028. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.06K.