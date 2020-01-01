Projetos de mineração móvel permitem que os usuários minerem ou ganhem criptomoedas diretamente por meio de aplicativos de smartphone sem a necessidade de hardware com alto consumo de energia. Essas redes focam na acessibilidade em massa ao utilizar processadores móveis ou mecanismos de prova de engajamento. Tokens nesse setor geralmente enfatizam crescimento rápido de usuários, infraestrutura de nós leve e participação inclusiva na rede.
A inclusão de ativos digitais no setor Mobile Mining, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.