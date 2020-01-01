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Principais tokens de mineração móvel por capitalização de mercado

Projetos de mineração móvel permitem que os usuários minerem ou ganhem criptomoedas diretamente por meio de aplicativos de smartphone sem a necessidade de hardware com alto consumo de energia. Essas redes focam na acessibilidade em massa ao utilizar processadores móveis ou mecanismos de prova de engajamento. Tokens nesse setor geralmente enfatizam crescimento rápido de usuários, infraestrutura de nós leve e participação inclusiva na rede.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08839
-0.52%
-0.36%
+0.14%
$ 948.10M
$ 1.89M
2
ORE
ORE
ORE
$ 62.5
-0.21%
-0.02%
+6.00%
$ 30.03M
$ 834.59K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.231693
0.00%
+0.01%
+15.29%
$ 18.69M
$ 102.81
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0.00923814
0.00%
--
-2.28%
$ 4.81M
$ 0.98
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00401
0.00%
-0.74%
-1.23%
$ 2.22M
$ 12.54M
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0.00024704
-0.13%
-0.02%
-6.72%
$ 642.27K
$ 627.08
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.00434
-0.05%
-0.89%
-6.56%
$ 455.20K
$ 4.05M
8
Scala
Scala
XLA
$ 2.79E-6
0.00%
0.00%
-10.86%
$ 40.26K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 3.08E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 37.30K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0.056687
-0.10%
-0.00%
-9.15%
$ 19.36K
$ 272.44
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000099
+3.06%
+6.32%
+65.57%
--
$ 230.62M

Perguntas frequentes

O que a categoria de criptomoedas Mineração Móvel abrange?
A categoria Mineração Móvel consiste em projetos de blockchain que permitem aos usuários ganhar criptomoedas diretamente por meio de aplicativos de smartphone, sem exigir hardware de mineração de computador caro ou intensivo em energia.
Como as redes de Mineração Móvel garantem a segurança de seus blockchains sem mineradores tradicionais?
Em vez da mineração computacional tradicional, as redes de Mineração Móvel geralmente utilizam mecanismos de consenso leves, como Proof of Engagement ou Proof of Stake, dependendo de uma base massiva e globalmente distribuída de usuários móveis.
Qual é o principal objetivo dos projetos de criptomoedas Mineração Móvel?
O principal objetivo dos projetos de Mineração Móvel é alcançar uma adoção global massiva e criar economias digitais inclusivas, reduzindo drasticamente a barreira tecnológica de entrada para usuários comuns de smartphones.
Quais são as críticas mais comuns aos tokens de Mineração Móvel?
As críticas mais comuns aos tokens de Mineração Móvel incluem a falta de utilidade clara para os tokens minerados, atrasos significativos no lançamento da mainnet e o risco de que os aplicativos móveis sirvam principalmente para monetizar os dados dos usuários.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Mobile Mining, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.