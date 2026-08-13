Preço de isometric hoje

O preço ao vivo de isometric (ISO) hoje é $ 0, com uma variação de 24.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ISO para USD é de $ 0 por ISO.

isometric ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 112,867, com um fornecimento em circulação de 999.93M ISO. Nas últimas 24 horas, ISO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ISO movimentou-se +0.50% na última hora e +19.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.92K.

Informações de mercado de isometric (ISO)

Capitalização de mercado $ 112.87K$ 112.87K $ 112.87K Volume (24h) $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 112.87K$ 112.87K $ 112.87K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,927,541.610783 999,927,541.610783 999,927,541.610783

A capitalização de mercado atual de isometric é $ 112.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.92K. A oferta em circulação de ISO é 999.93M, com um fornecimento total de 999927541.610783. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 112.87K.