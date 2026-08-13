Preço de Hemule hoje

O preço ao vivo de Hemule (HEMULE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HEMULE para USD é de $ 0 por HEMULE.

Hemule ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 445,237, com um fornecimento em circulação de 980.00M HEMULE. Nas últimas 24 horas, HEMULE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.08436, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HEMULE movimentou-se -- na última hora e -2.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 16.58.

Informações de mercado de Hemule (HEMULE)

Capitalização de mercado $ 445.24K$ 445.24K $ 445.24K Volume (24h) $ 16.58$ 16.58 $ 16.58 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 445.24K$ 445.24K $ 445.24K Fornecimento Circulante 980.00M 980.00M 980.00M Fornecimento total 979,998,587.911129 979,998,587.911129 979,998,587.911129

A capitalização de mercado atual de Hemule é $ 445.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 16.58. A oferta em circulação de HEMULE é 980.00M, com um fornecimento total de 979998587.911129. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 445.24K.