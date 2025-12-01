Preço de Helix hoje

O preço ao vivo de Helix (HELIX) hoje é $ 0.00003665, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HELIX para USD é de $ 0.00003665 por HELIX.

Helix ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,630, com um fornecimento em circulação de 1.00B HELIX. Nas últimas 24 horas, HELIX foi negociado entre $ 0.00003659 (mínimo) e $ 0.00003695 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000678, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003183.

No desempenho de curto prazo, HELIX movimentou-se -0.08% na última hora e +9.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Helix (HELIX)

Capitalização de mercado $ 36.63K$ 36.63K $ 36.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.63K$ 36.63K $ 36.63K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

