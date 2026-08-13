Preço de HeavyPulp hoje

O preço ao vivo de HeavyPulp (HEAVYPULP) hoje é $ 0.0012429, com uma variação de 9.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HEAVYPULP para USD é de $ 0.0012429 por HEAVYPULP.

HeavyPulp ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,242,579, com um fornecimento em circulação de 999.74M HEAVYPULP. Nas últimas 24 horas, HEAVYPULP foi negociado entre $ 0.00114762 (mínimo) e $ 0.0012749 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00512606, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HEAVYPULP movimentou-se +0.21% na última hora e -4.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 62.54K.

Informações de mercado de HeavyPulp (HEAVYPULP)

Capitalização de mercado $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volume (24h) $ 62.54K$ 62.54K $ 62.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Fornecimento Circulante 999.74M 999.74M 999.74M Fornecimento total 999,743,813.264063 999,743,813.264063 999,743,813.264063

A capitalização de mercado atual de HeavyPulp é $ 1.24M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 62.54K. A oferta em circulação de HEAVYPULP é 999.74M, com um fornecimento total de 999743813.264063. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.24M.