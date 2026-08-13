Preço de FXArbUSDTRY hoje

O preço ao vivo de FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) hoje é $ 0.085113, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FXARBUSDTRY para USD é de $ 0.085113 por FXARBUSDTRY.

FXArbUSDTRY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,272,768, com um fornecimento em circulação de 50.20M FXARBUSDTRY. Nas últimas 24 horas, FXARBUSDTRY foi negociado entre $ 0.085082 (mínimo) e $ 0.085143 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.085143, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.083701.

No desempenho de curto prazo, FXARBUSDTRY movimentou-se -- na última hora e +0.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 61.64.

Informações de mercado de FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY)

Capitalização de mercado $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Volume (24h) $ 61.64$ 61.64 $ 61.64 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Fornecimento Circulante 50.20M 50.20M 50.20M Fornecimento total 50,200,992.85 50,200,992.85 50,200,992.85

A capitalização de mercado atual de FXArbUSDTRY é $ 4.27M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 61.64. A oferta em circulação de FXARBUSDTRY é 50.20M, com um fornecimento total de 50200992.85. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.27M.