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Principais tokens de Tokenized Assets por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Tokenized Assets. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.04
0.00%
+0.00%
+0.48%
$ 22.07B
$ 81.82M
2
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
3
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
4
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,379.11
+0.10%
+0.21%
+2.56%
$ 2.69B
$ 161.60
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.64M
6
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,392.87
+0.12%
+0.11%
+2.60%
$ 2.01B
$ 729.40
7
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.16
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 967.34M
--
8
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 950.87M
--
9
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.05M
--
10
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 696.39M
--
11
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 141.67
+0.01%
+0.00%
+2.68%
$ 338.04M
$ 8.63M
12
TIA
TIA
TIA
$ 0.3075
-0.32%
-0.26%
-7.90%
$ 282.14M
$ 1.07M
13
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.715
+0.17%
-1.07%
+16.43%
$ 171.71M
$ 55.52K
14
$ 777.72
+0.05%
+0.33%
+0.63%
$ 168.33M
$ 80.71
15
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102.54
-0.01%
+0.01%
+2.71%
$ 153.37M
$ 50.83K
16
$ 225.18
+0.20%
+3.05%
+2.67%
$ 147.35M
$ 348.94
17
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 145.51M
--
18
$ 95.78
-0.06%
+1.04%
+4.37%
$ 140.53M
$ 569.17
19
$ 71.29
+0.49%
+0.78%
+12.17%
$ 138.94M
$ 870.05
20
$ 346.75
+0.04%
-0.04%
-3.97%
$ 133.45M
$ 160.88
21
$ 328.25
+0.31%
-1.15%
+2.52%
$ 128.28M
$ 170.71
22
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,380.08
+0.06%
+0.00%
+2.44%
$ 119.46M
$ 8.70M
23
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.014
0.00%
0.00%
-0.39%
$ 117.52M
$ 1.07K
24
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
25
SOON
SOON
SOON
$ 0.2149
-0.05%
+0.14%
+0.56%
$ 110.89M
$ 669.63K
26
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,027.25
+0.03%
0.00%
+0.11%
$ 103.03M
--
27
$ 71.22
+0.45%
+0.75%
+12.56%
$ 100.82M
$ 4.28K
28
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 47.6
0.00%
-0.11%
+7.89%
$ 98.78M
$ 161.04K
29
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,361.95
0.00%
+0.00%
+3.27%
$ 85.08M
$ 4.31
30
$ 583.57
+0.03%
-3.22%
-1.09%
$ 83.13M
$ 93.76
31
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,391.62
+0.04%
+0.00%
+2.49%
$ 71.72M
$ 484.35K
32
$ 782.88
+0.10%
+0.80%
+0.61%
$ 70.41M
$ 76.48
33
$ 926.34
+0.09%
+5.27%
+4.10%
$ 68.81M
$ 300.23
34
$ 150.28
+0.04%
+0.46%
+2.29%
$ 68.35M
$ 429.26
35
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.21M
--
36
$ 268.05
+0.03%
-1.60%
-1.69%
$ 60.21M
$ 209.67
37
$ 224.77
+0.10%
+2.73%
+2.42%
$ 53.99M
$ 394.32
38
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.04M
--
39
ELF
ELF
ELF
$ 0.05979
+0.27%
-9.57%
+1.73%
$ 49.27M
$ 876.87K
40
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,983.61
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.91M
--
41
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96.07
+0.32%
-0.00%
-0.87%
$ 44.94M
$ 628.69K
42
$ 779.57
+0.06%
+0.32%
+0.61%
$ 43.16M
$ 109.13
43
Reental
Reental
RNT
$ 0.280513
+0.02%
+0.02%
+1.88%
$ 38.76M
$ 4.59K
44
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
45
$ 728.01
+0.11%
+0.59%
+1.25%
$ 36.68M
$ 121.55
46
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 726.28
+0.07%
+0.01%
+1.23%
$ 32.53M
$ 944.68K
47
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.059
0.00%
0.00%
0.00%
$ 32.12M
$ 9.66K
48
Securitize
Securitize
SECZ
$ 7.86
0.00%
+0.06%
+9.32%
$ 31.64M
--
49
$ 278
-0.09%
+0.36%
-0.44%
$ 31.62M
$ 188.49
50
$ 29.97
0.00%
-1.32%
+1.21%
$ 29.15M
$ 8.14K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Tokenized Assets e por que são populares?
Tokens de Tokenized Assets representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 420 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $42.83B.
Qual é o token de Tokenized Assets com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Tokenized Assets acompanhados na MEXC, NBISON apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 23.25% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Tokenized Assets existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 420 tokens de Tokenized Assets, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Tokenized Assets incluem FIGR_HELOC, USYC, BUIDL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Tokenized Assets?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Tokenized Assets é de aproximadamente $42.83B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Tokenized Assets, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.