Preço de Pumpfun Pepe hoje

O preço ao vivo de Pumpfun Pepe (PFP) hoje é $ 0.001922, com uma variação de 2.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PFP para USD é de $ 0.001922 por PFP.

Pumpfun Pepe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PFP. Nas últimas 24 horas, PFP foi negociado entre $ 0.001652 (mínimo) e $ 0.002144 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PFP movimentou-se +2.34% na última hora e -0.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.11K.

Informações de mercado de Pumpfun Pepe (PFP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 53.11K$ 53.11K $ 53.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Pumpfun Pepe é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.11K. A oferta em circulação de PFP é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.