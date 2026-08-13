Preço de FREN hoje

O preço ao vivo de FREN (FREN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FREN para USD é de $ 0 por FREN.

FREN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 123,416, com um fornecimento em circulação de 420.07B FREN. Nas últimas 24 horas, FREN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FREN movimentou-se +0.38% na última hora e +2.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FREN (FREN)

Capitalização de mercado $ 123.42K$ 123.42K $ 123.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.42K$ 123.42K $ 123.42K Fornecimento Circulante 420.07B 420.07B 420.07B Fornecimento total 420,069,000,000.0 420,069,000,000.0 420,069,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FREN é $ 123.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FREN é 420.07B, com um fornecimento total de 420069000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.42K.