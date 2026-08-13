Preço de Fluffys hoje

O preço ao vivo de Fluffys (FLUFF) hoje é $ 0, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLUFF para USD é de $ 0 por FLUFF.

Fluffys ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 48,119, com um fornecimento em circulação de 103.97M FLUFF. Nas últimas 24 horas, FLUFF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01646457, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLUFF movimentou-se -- na última hora e +3.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.05.

Informações de mercado de Fluffys (FLUFF)

Capitalização de mercado $ 48.12K$ 48.12K $ 48.12K Volume (24h) $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 48.12K$ 48.12K $ 48.12K Fornecimento Circulante 103.97M 103.97M 103.97M Fornecimento total 103,974,999.0 103,974,999.0 103,974,999.0

A capitalização de mercado atual de Fluffys é $ 48.12K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.05. A oferta em circulação de FLUFF é 103.97M, com um fornecimento total de 103974999.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 48.12K.