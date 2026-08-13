Preço de FIDEL hoje

O preço ao vivo de FIDEL (FIDEL) hoje é $ 0, com uma variação de 16.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIDEL para USD é de $ 0 por FIDEL.

FIDEL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,892, com um fornecimento em circulação de 945.28M FIDEL. Nas últimas 24 horas, FIDEL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00100894, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FIDEL movimentou-se -4.12% na última hora e -15.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FIDEL (FIDEL)

Capitalização de mercado $ 28.89K$ 28.89K $ 28.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.89K$ 28.89K $ 28.89K Fornecimento Circulante 945.28M 945.28M 945.28M Fornecimento total 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158

A capitalização de mercado atual de FIDEL é $ 28.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIDEL é 945.28M, com um fornecimento total de 945283662.7035158. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.89K.