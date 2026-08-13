Preço de evaETH hoje

O preço ao vivo de evaETH (EVAETH) hoje é $ 1,929.05, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVAETH para USD é de $ 1,929.05 por EVAETH.

evaETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,029, com um fornecimento em circulação de 1.01 EVAETH. Nas últimas 24 horas, EVAETH foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2,140.98, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,552.6.

No desempenho de curto prazo, EVAETH movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 367.55.

Informações de mercado de evaETH (EVAETH)

Capitalização de mercado $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Volume (24h) $ 367.55$ 367.55 $ 367.55 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Fornecimento Circulante 1.01 1.01 1.01 Fornecimento total 1.011876453288272 1.011876453288272 1.011876453288272

A capitalização de mercado atual de evaETH é $ 29.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 367.55. A oferta em circulação de EVAETH é 1.01, com um fornecimento total de 1.011876453288272. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.03K.