Preço de Dulus AI hoje

O preço ao vivo de Dulus AI (DULUS) hoje é $ 0, com uma variação de 20.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DULUS para USD é de $ 0 por DULUS.

Dulus AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,398, com um fornecimento em circulação de 993.38M DULUS. Nas últimas 24 horas, DULUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DULUS movimentou-se -0.19% na última hora e -8.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dulus AI (DULUS)

Capitalização de mercado $ 51.40K$ 51.40K $ 51.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.40K$ 51.40K $ 51.40K Fornecimento Circulante 993.38M 993.38M 993.38M Fornecimento total 993,377,463.22707 993,377,463.22707 993,377,463.22707

A capitalização de mercado atual de Dulus AI é $ 51.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DULUS é 993.38M, com um fornecimento total de 993377463.22707. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.40K.