Preço de Cypher hoje

O preço ao vivo de Cypher (CYPH) hoje é $ 0.00219361, com uma variação de 2.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CYPH para USD é de $ 0.00219361 por CYPH.

Cypher ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 261,724, com um fornecimento em circulação de 118.92M CYPH. Nas últimas 24 horas, CYPH foi negociado entre $ 0.00217896 (mínimo) e $ 0.00226762 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0302985, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00217896.

No desempenho de curto prazo, CYPH movimentou-se +0.16% na última hora e -4.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.12K.

Informações de mercado de Cypher (CYPH)

Capitalização de mercado $ 261.72K$ 261.72K $ 261.72K Volume (24h) $ 1.12K$ 1.12K $ 1.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Fornecimento Circulante 118.92M 118.92M 118.92M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cypher é $ 261.72K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.12K. A oferta em circulação de CYPH é 118.92M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.19M.