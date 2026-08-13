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O preço ao vivo de Cortisol Level hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CORTISOL é de 27,432 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CORTISOL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Cortisol Level hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de CORTISOL é de 27,432 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CORTISOL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Cortisol Level (CORTISOL)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 CORTISOL para USD

$0.00002721
$0.00002721$0.00002721
-17.80%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Cortisol Level (CORTISOL)
Última atualização da página: 2026-08-13 14:15:07 (UTC+8)

Preço de Cortisol Level hoje

O preço ao vivo de Cortisol Level (CORTISOL) hoje é $ 0, com uma variação de 17.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CORTISOL para USD é de $ 0 por CORTISOL.

Cortisol Level ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,432, com um fornecimento em circulação de 999.74M CORTISOL. Nas últimas 24 horas, CORTISOL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CORTISOL movimentou-se -0.15% na última hora e +10.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cortisol Level (CORTISOL)

$ 27.43K
$ 27.43K$ 27.43K

--
----

$ 27.43K
$ 27.43K$ 27.43K

999.74M
999.74M 999.74M

999,741,795.875702
999,741,795.875702 999,741,795.875702

A capitalização de mercado atual de Cortisol Level é $ 27.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CORTISOL é 999.74M, com um fornecimento total de 999741795.875702. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.43K.

Histórico de preço de Cortisol Level USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-17.27%

+10.84%

+10.84%

Histórico de preços de Cortisol Level (CORTISOL) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Cortisol Level em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Cortisol Level em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Cortisol Level em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Cortisol Level em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-17.27%
30 dias$ 0+61.76%
60 dias$ 0-9.99%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Cortisol Level

Previsão de preço de Cortisol Level (CORTISOL) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CORTISOL em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Cortisol Level (CORTISOL) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Cortisol Level pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Cortisol Level pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CORTISOL para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Cortisol Level.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Cortisol Level (CORTISOL)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre Cortisol Level

Qual é o preço de negociação ao vivo de Cortisol Level hoje?

O preço atual de negociação de Cortisol Level está em R$, atualizado em tempo real. Esse preço reflete dados agregados de múltiplos mercados, garantindo uma representação precisa da oferta e demanda global.

Quanta atividade de negociação está ocorrendo para CORTISOL?

CORTISOL registrou um volume de negociação de 24 horas de R$--. Essa métrica é importante para avaliar as condições de liquidez — um volume maior geralmente indica mercados mais ativos e execução de ordens mais fluida.

Qual é o desempenho do preço de Cortisol Level hoje?

,Nas últimas 24 horas, Cortisol Level apresentou uma variação de preço de -17.27%. Uma tendência positiva sugere maior interesse comprador, enquanto uma tendência negativa pode refletir pressão de venda de curto prazo ou quedas mais amplas no mercado.

Em que faixa de preços Cortisol Level negociou hoje?

,Nos últimos dias, Cortisol Level oscilou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade intradiária e possíveis níveis de suporte/resistência.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Cortisol Level

Última atualização da página: 2026-08-13 14:15:07 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Cortisol Level (CORTISOL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

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AIR

$0.01359
$0.01359$0.01359

-32.05%

Thinking Cat

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$0.01970
$0.01970$0.01970

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$0.48341$0.48341

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TradingRazor

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RAZOR

$0.00396
$0.00396$0.00396

+10.00%

Aviso legal

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