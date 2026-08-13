Preço de Cortisol Level hoje

O preço ao vivo de Cortisol Level (CORTISOL) hoje é $ 0, com uma variação de 17.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CORTISOL para USD é de $ 0 por CORTISOL.

Cortisol Level ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,432, com um fornecimento em circulação de 999.74M CORTISOL. Nas últimas 24 horas, CORTISOL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CORTISOL movimentou-se -0.15% na última hora e +10.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cortisol Level (CORTISOL)

Capitalização de mercado $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K Fornecimento Circulante 999.74M 999.74M 999.74M Fornecimento total 999,741,795.875702 999,741,795.875702 999,741,795.875702

A capitalização de mercado atual de Cortisol Level é $ 27.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CORTISOL é 999.74M, com um fornecimento total de 999741795.875702. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.43K.