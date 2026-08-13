Em que rede blockchain ClawZilla opera?

ClawZilla opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de CLAWZ?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria ClawZilla pertence?

ClawZilla se enquadra na categoria Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Moltbook and Openclaw-Themed. Essa classificação ajuda os investidores a comparar CLAWZ com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de ClawZilla?

Sua capitalização de mercado é de R$97267.0488433430424000, colocando o ativo na posição #8872. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de CLAWZ estão atualmente em circulação?

Há 100000000000.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de ClawZilla hoje?

Nos últimos dias, CLAWZ gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, ClawZilla flutuou entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.