Preço de Clawd hoje

O preço ao vivo de Clawd (CLAWD) hoje é $ 0, com uma variação de 1.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLAWD para USD é de $ 0 por CLAWD.

Clawd ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,971, com um fornecimento em circulação de 816.28M CLAWD. Nas últimas 24 horas, CLAWD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLAWD movimentou-se +0.37% na última hora e +47.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Clawd (CLAWD)

Capitalização de mercado $ 34.97K$ 34.97K $ 34.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.97K$ 34.97K $ 34.97K Fornecimento Circulante 816.28M 816.28M 816.28M Fornecimento total 816,283,064.446034 816,283,064.446034 816,283,064.446034

A capitalização de mercado atual de Clawd é $ 34.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLAWD é 816.28M, com um fornecimento total de 816283064.446034. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.97K.