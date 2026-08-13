Preço de Chibification hoje

O preço ao vivo de Chibification (CHIBI) hoje é $ 0, com uma variação de 31.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHIBI para USD é de $ 0 por CHIBI.

Chibification ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,701, com um fornecimento em circulação de 999.84M CHIBI. Nas últimas 24 horas, CHIBI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00131443, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHIBI movimentou-se +1.43% na última hora e -24.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Chibification (CHIBI)

Capitalização de mercado $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,843,352.142193 999,843,352.142193 999,843,352.142193

A capitalização de mercado atual de Chibification é $ 36.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHIBI é 999.84M, com um fornecimento total de 999843352.142193. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.70K.