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O preço ao vivo de Covalent X Token hoje é 0.00239123 USD. A capitalização de mercado de CXT é de 2,324,837 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CXT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Covalent X Token hoje é 0.00239123 USD. A capitalização de mercado de CXT é de 2,324,837 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CXT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Covalent X Token (CXT)

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$0.00239501$0.00239501
-0.02%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Covalent X Token (CXT)
Última atualização da página: 2026-08-13 14:15:36 (UTC+8)

Preço de Covalent X Token hoje

O preço ao vivo de Covalent X Token (CXT) hoje é $ 0.00239123, com uma variação de 2.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CXT para USD é de $ 0.00239123 por CXT.

Covalent X Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,324,837, com um fornecimento em circulação de 967.15M CXT. Nas últimas 24 horas, CXT foi negociado entre $ 0.00232065 (mínimo) e $ 0.00246983 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.262856, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00219711.

No desempenho de curto prazo, CXT movimentou-se -1.52% na última hora e -6.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 140.67K.

Informações de mercado de Covalent X Token (CXT)

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 140.67K
$ 140.67K$ 140.67K

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

967.15M
967.15M 967.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Covalent X Token é $ 2.32M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 140.67K. A oferta em circulação de CXT é 967.15M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.40M.

Histórico de preço de Covalent X Token USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00232065
$ 0.00232065$ 0.00232065
Mínimo 24h
$ 0.00246983
$ 0.00246983$ 0.00246983
Máximo 24h

$ 0.00232065
$ 0.00232065$ 0.00232065

$ 0.00246983
$ 0.00246983$ 0.00246983

$ 0.262856
$ 0.262856$ 0.262856

$ 0.00219711
$ 0.00219711$ 0.00219711

-1.52%

-2.14%

-6.57%

-6.57%

Histórico de preços de Covalent X Token (CXT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Covalent X Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Covalent X Token em USD foi de $ -0.0009164322.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Covalent X Token em USD foi de $ -0.0011868712.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Covalent X Token em USD foi de $ -0.0000083399168802434.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-2.14%
30 dias$ -0.0009164322-38.32%
60 dias$ -0.0011868712-49.63%
90 dias$ -0.0000083399168802434-0.00%

Previsão de preço para Covalent X Token

Previsão de preço de Covalent X Token (CXT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CXT em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Covalent X Token (CXT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Covalent X Token pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Covalent X Token pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CXT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Covalent X Token.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Covalent X Token (CXT)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemData Availability

Sobre Covalent X Token

Qual é o preço atual de mercado do CXT?

Atualmente, ele está avaliado em R$0.0119852853226542546000, refletindo uma variação de preço de -2.14% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.

Quanta liquidez o Covalent X Token possui nas exchanges?

Com uma pontuação de liquidez de --/100, o CXT apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.

Qual é o volume diário do CXT?

Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de CXT. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.

Qual é a faixa de preço de hoje para o Covalent X Token?

Ele foi negociado entre R$0.0116315253589230630000 e R$0.0123792430039984266000, abrangendo a janela de volatilidade do dia.

O que determina a acessibilidade e popularidade do CXT nos mercados globais?

Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o CXT está bem integrado ao ecossistema da --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Covalent X Token

Última atualização da página: 2026-08-13 14:15:36 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Covalent X Token (CXT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01359
$0.01359$0.01359

-32.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

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$0.02078
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up

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DAPPOS

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$0.28217
$0.28217$0.28217

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The Toad Pepe

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$0.00925
$0.00925$0.00925

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Principais altas

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Isekai Blade

Isekai Blade

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$0.001322
$0.001322$0.001322

+32.20%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003199
$0.0003199$0.0003199

+27.96%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02800
$0.02800$0.02800

+14.28%

aPriori

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APR

$0.46067
$0.46067$0.46067

+6.78%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00381
$0.00381$0.00381

+5.83%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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