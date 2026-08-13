Preço de Covalent X Token hoje

O preço ao vivo de Covalent X Token (CXT) hoje é $ 0.00239123, com uma variação de 2.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CXT para USD é de $ 0.00239123 por CXT.

Covalent X Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,324,837, com um fornecimento em circulação de 967.15M CXT. Nas últimas 24 horas, CXT foi negociado entre $ 0.00232065 (mínimo) e $ 0.00246983 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.262856, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00219711.

No desempenho de curto prazo, CXT movimentou-se -1.52% na última hora e -6.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 140.67K.

Informações de mercado de Covalent X Token (CXT)

Capitalização de mercado $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Volume (24h) $ 140.67K$ 140.67K $ 140.67K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Fornecimento Circulante 967.15M 967.15M 967.15M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Covalent X Token é $ 2.32M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 140.67K. A oferta em circulação de CXT é 967.15M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.40M.