Preço de Camelcorn hoje

O preço ao vivo de Camelcorn (CANELCORN) hoje é $ 0, com uma variação de 2.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CANELCORN para USD é de $ 0 por CANELCORN.

Camelcorn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,052, com um fornecimento em circulação de 999.42M CANELCORN. Nas últimas 24 horas, CANELCORN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00121992, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CANELCORN movimentou-se +0.11% na última hora e +8.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Camelcorn (CANELCORN)

Capitalização de mercado $ 43.05K$ 43.05K $ 43.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.05K$ 43.05K $ 43.05K Fornecimento Circulante 999.42M 999.42M 999.42M Fornecimento total 999,419,506.951897 999,419,506.951897 999,419,506.951897

A capitalização de mercado atual de Camelcorn é $ 43.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CANELCORN é 999.42M, com um fornecimento total de 999419506.951897. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.05K.