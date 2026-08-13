Preço de BORT hoje

O preço ao vivo de BORT (BORT) hoje é $ 0, com uma variação de 3.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BORT para USD é de $ 0 por BORT.

BORT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 421,353, com um fornecimento em circulação de 974.00M BORT. Nas últimas 24 horas, BORT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00394343, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BORT movimentou-se -0.61% na última hora e +16.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.99K.

Informações de mercado de BORT (BORT)

Capitalização de mercado $ 421.35K$ 421.35K $ 421.35K Volume (24h) $ 32.99K$ 32.99K $ 32.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 432.60K$ 432.60K $ 432.60K Fornecimento Circulante 974.00M 974.00M 974.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BORT é $ 421.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 32.99K. A oferta em circulação de BORT é 974.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 432.60K.