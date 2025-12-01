Preço de Boopa hoje

O preço ao vivo de Boopa (BOOPA) hoje é $ 0.00004394, com uma variação de 13.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOOPA para USD é de $ 0.00004394 por BOOPA.

Boopa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,845, com um fornecimento em circulação de 1.00B BOOPA. Nas últimas 24 horas, BOOPA foi negociado entre $ 0.00003759 (mínimo) e $ 0.00004462 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01075817, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002875.

No desempenho de curto prazo, BOOPA movimentou-se -0.37% na última hora e +27.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Boopa (BOOPA)

Capitalização de mercado $ 43.85K$ 43.85K $ 43.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.85K$ 43.85K $ 43.85K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

