Qual é o preço atual de Blocky?

O preço em tempo real de Blocky (BLOCKY) é R$0.0169233704447073648000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Blocky está posicionado no mercado?

Blocky ocupa atualmente a posição de número #6373 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$355365.31769777901000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de BLOCKY?

A oferta circulante de BLOCKY é de 20999914.7704553 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Blocky?

Nas últimas 24 horas, Blocky teve uma variação de preço entre R$0.0168936484896722055000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0179621352307169373000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Blocky está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Blocky atingiu um máximo histórico de R$0.0739121367621722664000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de BLOCKY hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Blocky?

A movimentação atual do preço de -5.66% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.