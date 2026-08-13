Preço de Beamable Network Token hoje

O preço ao vivo de Beamable Network Token (BMB) hoje é $ 0.00215712, com uma variação de 8.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BMB para USD é de $ 0.00215712 por BMB.

Beamable Network Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 432,832, com um fornecimento em circulação de 200.65M BMB. Nas últimas 24 horas, BMB foi negociado entre $ 0.00215708 (mínimo) e $ 0.00236732 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.075889, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00141266.

No desempenho de curto prazo, BMB movimentou-se -- na última hora e -9.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.32K.

Informações de mercado de Beamable Network Token (BMB)

Capitalização de mercado $ 432.83K$ 432.83K $ 432.83K Volume (24h) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Fornecimento Circulante 200.65M 200.65M 200.65M Fornecimento total 999,998,476.2864233 999,998,476.2864233 999,998,476.2864233

A capitalização de mercado atual de Beamable Network Token é $ 432.83K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.32K. A oferta em circulação de BMB é 200.65M, com um fornecimento total de 999998476.2864233. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.16M.