Preço de Based Cheese hoje

O preço ao vivo de Based Cheese (CHEESE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHEESE para USD é de $ 0 por CHEESE.

Based Cheese ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,607, com um fornecimento em circulação de 1.00B CHEESE. Nas últimas 24 horas, CHEESE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CHEESE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Based Cheese (CHEESE)

Capitalização de mercado $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Based Cheese é $ 22.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CHEESE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.61K.