Preço de Axis hoje

O preço ao vivo de Axis (MAXIS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAXIS para USD é de $ 0 por MAXIS.

Axis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,143, com um fornecimento em circulação de 999.97M MAXIS. Nas últimas 24 horas, MAXIS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAXIS movimentou-se +0.08% na última hora e +11.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Axis (MAXIS)

Capitalização de mercado $ 72.14K$ 72.14K $ 72.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.14K$ 72.14K $ 72.14K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,965,590.11417 999,965,590.11417 999,965,590.11417

A capitalização de mercado atual de Axis é $ 72.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAXIS é 999.97M, com um fornecimento total de 999965590.11417. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.14K.