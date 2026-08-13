Preço de Aura Network hoje

O preço ao vivo de Aura Network (AURA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AURA para USD é de $ 0 por AURA.

Aura Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 368,536, com um fornecimento em circulação de 428.24M AURA. Nas últimas 24 horas, AURA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.197293, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AURA movimentou-se -0.00% na última hora e +7.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.40K.

Informações de mercado de Aura Network (AURA)

Capitalização de mercado $ 368.54K$ 368.54K $ 368.54K Volume (24h) $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 860.58K$ 860.58K $ 860.58K Fornecimento Circulante 428.24M 428.24M 428.24M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Aura Network é $ 368.54K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.40K. A oferta em circulação de AURA é 428.24M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 860.58K.