Preço de Astroid hoje

O preço ao vivo de Astroid (ASTROID) hoje é $ 0, com uma variação de 23.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASTROID para USD é de $ 0 por ASTROID.

Astroid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,029.35, com um fornecimento em circulação de 1.00B ASTROID. Nas últimas 24 horas, ASTROID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00122861, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ASTROID movimentou-se -2.86% na última hora e -8.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Astroid (ASTROID)

Capitalização de mercado $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.03K$ 14.03K $ 14.03K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Astroid é $ 14.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASTROID é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.03K.