Preço de Alloca hoje

O preço ao vivo de Alloca (ALLOCA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALLOCA para USD é de $ 0 por ALLOCA.

Alloca ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,623, com um fornecimento em circulação de 56.29M ALLOCA. Nas últimas 24 horas, ALLOCA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.15777, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ALLOCA movimentou-se -- na última hora e +3.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.10.

Informações de mercado de Alloca (ALLOCA)

Capitalização de mercado $ 44.62K$ 44.62K $ 44.62K Volume (24h) $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K Fornecimento Circulante 56.29M 56.29M 56.29M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Alloca é $ 44.62K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.10. A oferta em circulação de ALLOCA é 56.29M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 79.27K.