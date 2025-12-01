Preço de AGENT BAPO hoje

O preço ao vivo de AGENT BAPO (BAPO) hoje é --, com uma variação de 0.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAPO para USD é de -- por BAPO.

AGENT BAPO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,539.75, com um fornecimento em circulação de 100.00M BAPO. Nas últimas 24 horas, BAPO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00162005, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BAPO movimentou-se +0.30% na última hora e +7.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AGENT BAPO (BAPO)

Capitalização de mercado $ 7.54K$ 7.54K $ 7.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.54K$ 7.54K $ 7.54K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AGENT BAPO é $ 7.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAPO é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.54K.