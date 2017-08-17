Análise técnica de 0x (ZRX) hoje A página de Análise de 0x fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZRX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de 0x abaixo. Cadastrar

Variação de preço de 0x (ZRX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07778 -- -0.68% -9.04% -32.95%

Indicadores técnicos de 0x

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do 0x em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 11 Neutro 11 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 4 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 1 Neutro 7 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0779 0.0778 R2 0.0778 0.0777 R1 0.0777 0.0777 PP 0.0776 0.0776 S1 0.0775 0.0775 S2 0.0774 0.0775 S3 0.0773 0.0774

Sinais de mercado 0x Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $4.43 M $4.45 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.03M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.13 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de 0x Entrada líquida Preço de ZRXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.08 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 -$0.04 M 0.08 2026-08-10 -$0.01 M 0.08 2026-08-09 $0.00 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie 0x (ZRX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o 0x. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZRX / USDT $0.07778 $0.07778 $0.07778 -2.37% 765.05K (USDT) Negociar