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Análise técnica de 0x (ZRX) hoje

Análise técnica de 0x (ZRX) hoje

A página de Análise de 0x fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZRX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de 0x abaixo.

Variação de preço de 0x (ZRX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07778---0.68%-9.04%-32.95%
Saiba mais sobre o preço de 0x

Indicadores técnicos de 0x

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do 0x em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 11
Neutro 11
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 4Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 1Neutro 7Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0779
0.0778
R2
0.0778
0.0777
R1
0.0777
0.0777
PP
0.0776
0.0776
S1
0.0775
0.0775
S2
0.0774
0.0775
S3
0.0773
0.0774

Sinais de mercado 0x

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$4.43 M
$4.45 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de 0x

Entrada líquidaPreço de ZRXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.08
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11-$0.04 M0.08
2026-08-10-$0.01 M0.08
2026-08-09$0.00 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZRX/USDT
$0.07778
$0.07778$0.07778
-2.37%
765.05K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ZRX
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