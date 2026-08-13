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Variação de preço de Polyhedra Network (ZKJ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00627 -- -0.16% -6.83% -48.10%

Fluxo de capital de Polyhedra Network Entrada líquida Preço de ZKJUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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