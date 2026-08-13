Análise técnica de ZIGCOIN (ZIG) hoje A página de Análise de ZIGCOIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZIG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ZIGCOIN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de ZIGCOIN (ZIG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.038043 -- -6.10% -7.84% -9.47%

Indicadores técnicos de ZIGCOIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ZIGCOIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 7 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 5 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0383 0.03828 R2 0.03828 0.03827 R1 0.03827 0.03827 PP 0.03825 0.03825 S1 0.03824 0.03824 S2 0.03823 0.03824 S3 0.03822 0.03823

Sinais de mercado ZIGCOIN Volume líquido atual de ordens em aberto -0.04M $0.12 M $0.16 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de ZIGCOIN Entrada líquida Preço de ZIGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.22 M 0.04 2026-08-12 -$1.13 M 0.04 2026-08-11 -$0.29 M 0.04 2026-08-10 -$0.15 M 0.04 2026-08-09 -$0.25 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie ZIGCOIN (ZIG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ZIGCOIN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZIG / USDT $0.038048 $0.038048 $0.038048 +0.47% 14.85M (USDT) Negociar