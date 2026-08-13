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Análise técnica de ZIGCOIN (ZIG) hoje

Análise técnica de ZIGCOIN (ZIG) hoje

A página de Análise de ZIGCOIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZIG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de ZIGCOIN abaixo.

Variação de preço de ZIGCOIN (ZIG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.038043---6.10%-7.84%-9.47%
Saiba mais sobre o preço de ZIGCOIN

Indicadores técnicos de ZIGCOIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do ZIGCOIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 7
Compra 10
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 2Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0383
0.03828
R2
0.03828
0.03827
R1
0.03827
0.03827
PP
0.03825
0.03825
S1
0.03824
0.03824
S2
0.03823
0.03824
S3
0.03822
0.03823

Sinais de mercado ZIGCOIN

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.04M
$0.12 M
$0.16 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de ZIGCOIN

Entrada líquidaPreço de ZIGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.22 M0.04
2026-08-12-$1.13 M0.04
2026-08-11-$0.29 M0.04
2026-08-10-$0.15 M0.04
2026-08-09-$0.25 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZIG/USDT
$0.038048
$0.038048$0.038048
+0.47%
14.85M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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