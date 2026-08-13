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Análise técnica de Horizen (ZEN) hoje

Análise técnica de Horizen (ZEN) hoje

A página de Análise de Horizen fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Horizen abaixo.

Variação de preço de Horizen (ZEN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$4.033---2.82%-0.38%-38.29%
Saiba mais sobre o preço de Horizen

Indicadores técnicos de Horizen

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Horizen em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 2
Compra 20
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
4.0313
4.0306
R2
4.0306
4.0299
R1
4.0293
4.0294
PP
4.0286
4.0286
S1
4.0273
4.0279
S2
4.0266
4.0274
S3
4.0253
4.0266

Sinais de mercado Horizen

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$4.12 M
$4.33 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.79 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.80 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.12M
Compras ativas de 7 dias
$2.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Horizen

Entrada líquidaPreço de ZENUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M4.04
2026-08-12-$0.08 M4.04
2026-08-11-$0.15 M4.04
2026-08-10-$0.49 M4.20
2026-08-09-$0.13 M4.28

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZEN/USDT
$4.034
$4.034$4.034
-0.12%
15.85K (USDT)
ZEN/USDC
$4.03
$4.03$4.03
-0.06%
13.61K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ZEN
ZEN
USD
USD

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