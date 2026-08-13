Análise técnica de Horizen (ZEN) hoje A página de Análise de Horizen fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Horizen abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Horizen (ZEN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $4.033 -- -2.82% -0.38% -38.29%

Indicadores técnicos de Horizen

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Horizen em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 2 Compra 20 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 4.0313 4.0306 R2 4.0306 4.0299 R1 4.0293 4.0294 PP 4.0286 4.0286 S1 4.0273 4.0279 S2 4.0266 4.0274 S3 4.0253 4.0266

Sinais de mercado Horizen Volume líquido atual de ordens em aberto -0.21M $4.12 M $4.33 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.79 M Vendas ativas de 3 dias $0.80 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.12M Compras ativas de 7 dias $2.14 M Vendas ativas de 7 dias $2.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Horizen Entrada líquida Preço de ZENUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 4.04 2026-08-12 -$0.08 M 4.04 2026-08-11 -$0.15 M 4.04 2026-08-10 -$0.49 M 4.20 2026-08-09 -$0.13 M 4.28 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Horizen (ZEN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Horizen. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZEN / USDT $4.034 $4.034 $4.034 -0.12% 15.85K (USDT) Negociar ZEN / USDC $4.03 $4.03 $4.03 -0.06% 13.61K (USDT) Negociar