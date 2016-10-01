Análise técnica de Zcash (ZEC) hoje A página de Análise de Zcash fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZEC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zcash abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Zcash (ZEC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $487.45 -- -3.98% -2.24% -11.46%

Indicadores técnicos de Zcash

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zcash em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 487.1699 487.1599 R2 487.1599 487.1485 R1 487.1399 487.1414 PP 487.1299 487.1299 S1 487.1099 487.1185 S2 487.0999 487.1114 S3 487.0799 487.0999

Sinais de mercado Zcash Volume líquido atual de ordens em aberto -0.35M $13.31 M $13.66 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -1.14M Compras ativas de 3 dias $148.09 M Vendas ativas de 3 dias $149.24 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.22M Compras ativas de 7 dias $366.99 M Vendas ativas de 7 dias $366.77 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Zcash Entrada líquida Preço de ZECUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.12 M 494.14 2026-08-12 $1.42 M 485.96 2026-08-11 -$10.66 M 470.85 2026-08-10 -$3.18 M 501.77 2026-08-09 $3.47 M 523.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Zcash (ZEC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Zcash. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ZEC / USDT $487.52 $487.52 $487.52 +0.35% 4.37K (USDT) Negociar ZEC / USDC $487.72 $487.72 $487.72 +0.35% 123.51 (USDT) Negociar ZEC / USD1 $488.23 $488.23 $488.23 +0.37% 112.73 (USDT) Negociar