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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Zcash, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Zcash, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Zcash (ZEC) hoje

Análise técnica de Zcash (ZEC) hoje

A página de Análise de Zcash fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ZEC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Zcash abaixo.

Variação de preço de Zcash (ZEC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$487.45---3.98%-2.24%-11.46%
Saiba mais sobre o preço de Zcash

Indicadores técnicos de Zcash

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Zcash em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
487.1699
487.1599
R2
487.1599
487.1485
R1
487.1399
487.1414
PP
487.1299
487.1299
S1
487.1099
487.1185
S2
487.0999
487.1114
S3
487.0799
487.0999

Sinais de mercado Zcash

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.35M
$13.31 M
$13.66 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-1.14M
Compras ativas de 3 dias
$148.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$149.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.22M
Compras ativas de 7 dias
$366.99 M
Vendas ativas de 7 dias
$366.77 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Zcash

Entrada líquidaPreço de ZECUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.12 M494.14
2026-08-12$1.42 M485.96
2026-08-11-$10.66 M470.85
2026-08-10-$3.18 M501.77
2026-08-09$3.47 M523.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Zcash (ZEC) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZEC/USDT
$487.52
$487.52$487.52
+0.35%
4.37K (USDT)
ZEC/USDC
$487.72
$487.72$487.72
+0.35%
123.51 (USDT)
ZEC/USD1
$488.23
$488.23$488.23
+0.37%
112.73 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 487.45 USD